Bakan Göktaş'tan THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker'e Ziyaret

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Murat Şeker'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ülkemizin değeri THY çatısı altında yürüteceği kıymetli çalışmalar için başarı temennilerimizi paylaştık. Sayın Murat Şeker'e yeni görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA