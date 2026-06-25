Bağcılar'da takip ettikleri sürücüye silah doğrultup araçtaki 2 milyon 568 bin lirayı çaldılar

BAĞCILAR'da bir iş yerine ödeme almak için gelen Ahmet Arabi'nin aracını takip eden şüpheliler, otomobilin lastiklerini bıçakla patlatıp silah zoruyla yaklaşık 2 milyon 568 bin lirayı alarak kaçtı. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı Pendik'te buldu. Kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Olayı gören Mecit Abdulkadir, "Adam arabayı park etti, daha sonra aracın lastiklerini patlatıp, kafasına silah dayadılar parayı alıp kaçtılar" dedi.

Olay, 23 Haziran saat 13.15 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HMS 441 plakalı aracın sürücüsü yabancı uyruklu Ahmet Arabi, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından takip edildi. 220'nci Sokak'ta bulunan bir iş yerine ödeme almak için gelen Arabi aracını park etti. Bu sırada kendi aracından inen şüpheliler, Arabi'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla patlatarak kapıları açtı. Şüphelilerden biri Arabi'nin başına silah doğrulturken, diğeri ise araçta bulunan yaklaşık 2 milyon 568 bin lirayı alıp kaçtı.

ŞÜPHELİLERİN KAÇTIĞI ARAÇ PENDİK'TE BULUNDU

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan kişilerin aracını Pendik'te buldu. Şüphelilerin aracı Pendik'te bırakıp kaçmaya devam ettikleri tespit edildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

'BU OLAY ADAMIN BAŞINA ÜÇÜNCÜ DEFA GELİYOR'

Olayın meydana geldiği mahallede yaşayan Hikmet Bahadır, "Arkadaş aracına binip, ilerideki köşeye kadar gitmiş. Siyah bir araç takip ediyormuş onu, o orada durunca onlarda bıçakla aracın lastiklerini patlatıyorlar. Kapıları açarak silahı kafasına dayayıp parayı ve çantayı alıp kaçıyorlar. Bu olay adamın başına üçüncü defa geliyor" ifadelerini kullandı.

'KAFASINA SİLAH DAYADILAR PARAYI ALIP KAÇTILAR'

Olayı gören Mecit Abdulkadir, "Adam arabayı park etti, buradan su alıp aracına gitti. Daha sonra aracın lastiklerini patlatıp, kafasına silah dayadılar parayı alıp kaçtılar. Polis geldi, kamera kayıtlarına bakıp gittiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı