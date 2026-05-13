Bafra Ovası'nda çeltik ruhsatı alınması için müracaatlar 22 Mayıs'ta sona erecek

Samsun'un Bafra ilçesinde, 2026 yılı çeltik ekim ruhsatı için son tarihin 22 Mayıs olduğu açıklandı. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması için ruhsat işlemlerini zamanında tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 2026 yılı çeltik ekim ruhsatının alınması için son tarihin 22 Mayıs olduğu bildirildi.

Bafra Çeltik Komisyonu üyesi Hamza Bayrak, yaptığı açıklamada, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için ruhsat işlemlerini tamamlaması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk oluşabileceğine dikkati çeken Bayrak, ruhsatların 22 Mayıs'a kadar alınmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını, süresinde alınmayan ruhsat için ödenen bedelin iki katına çıkacağını kaydetti.

Bayrak, "Üreticilerimizin cezalı duruma düşmemeleri ve ekim süreçlerini sorunsuz şekilde sürdürebilmeleri için müracaatlarını zamanında yapmaları gerekiyor. Belirlenen takvime uymak, çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına büyük önem taşıyor. Üreticiler çeltik ruhsatı işlemleri için 22 Mayıs mesai bitimine kadar Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurularını tamamlamaları gerekir. Yeni üretim sezonunun tüm çiftçilerimiz için bol kazançlı ve bereketli geçmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
