Haberler

Aydın'da 30 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuyucak ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 ton sahte deterjan ve diğer malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Aydının Kuyucak ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 ton sahte deterjan ele geçirildi, 2 kişi gözaltına aldı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ev ve depoya operasyon yaptı.

Operasyonda 30 ton sahte toz deterjan, ambalaj paketleri, dijital terazi ve pres makinesi ele geçirildi.

Suça ilişkin gözaltına alınan Y.K. (32) ve M.B. (43) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi, tepkiler gecikmedi

İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi! Tepkiler gecikmedi
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.