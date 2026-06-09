Bosna Hersek'te 4'üncüsü düzenlenen "Avrupa Helal Kongresi" başladı

Bosna Hersek İslam Birliği Helal Kalite Sertifikasyon Ajansı tarafından 4'üncüsü düzenlenen ve birçok kuruluşun da destek verdiği "Avrupa Helal Kongresi" başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir otelde düzenlenen programda, 20 ülkeden 30'dan fazla konuşmacı sunum gerçekleştirecek.

Kongrede, alanın önde gelen uzmanları, sertifikasyon kuruluşlarının temsilcileri, kurumlar, şirketler, akademisyenler küresel helal endüstrisini konuşacak.

Bosna Hersek İslam Birliği Helal Kalite Sertifikasyon Ajansı Müdürü ve Avrupa Helal Kongresi Organizasyon Komitesi Başkanı Damir Alihodzic, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrenin temel amacının helal endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Alihodzic, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Endonezya, Malezya ve Türkiye'den konuşmacıların kongrede yer alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kongrenin amacı, Bosna Hersek ile Avrupa'daki helal sektörünün daha da gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu organizasyon sayesinde Bosna Hersek'i küresel helal sektörünün haritasında daha güçlü şekilde konumlandırıyor ve yalnızca 2025 yılında 470 milyar dolar büyüklüğe ulaşan bu değerli pazarda ülkemizi tanıtıyoruz."

Yarın sona erecek etkinlik kapsamında, standardizasyon ve sertifikasyondan gıda güvenliği ve dijitalleşmeye kadar geniş yelpazede programlar düzenlenecek.