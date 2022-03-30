Varank: "Kullandığımız her bir damla suyun geri dönüşümle tekrar tekrar kullanılabilmesinin önünü açmamız lazım"
AA - Güncel
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EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nın açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreninde konuştu.
EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nın açılış töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Hediye takdimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreninde konuştu. (3)