Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitti

Güncelleme:
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, zorunlu elektrikli araç kullanımına geçişin ertelenmesi ve diğer taleplerle 48 saatlik grev başlattı. Grev kapsamında araçlarıyla bir araya gelen taksiciler, hükümete seslerini duyurmaya çalıştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitti.

Attiki Taksiciler Sendikasının çağrısıyla taksiciler bugün ve yarın için grev kararı aldı.

Taksiciler, zorunlu elektrikli araç kullanımına geçişin, öngörülen tarih olan 2035'in sonrasına ertelenmesi, şoförlü araç kiralamalarına sınır getirilmesi, rekabet gücünü kısıtlayan dijital uygulamalar için düzenleme yapılması, otobüsler için ayrılan sağ şeridin taksiler tarafından da kullanılması, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerde bulundu.

Bu taleplerle 48 saatlik greve giden taksiciler araçlarıyla Atina merkezinde bir araya geldi. Konvoy halinde yola çıkan taksiciler, korno çalarak Ulaştırma Bakanlığına gitti ve seslerini hükümete duyurmaya çalıştı.

