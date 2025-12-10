Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım, alt yapı antrenörleriyle bir araya geldi
Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, kulüp bünyesindeki spor branşlarının antrenörleriyle bir araya gelerek, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla toplantı düzenledi.
Artvin Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya voleybol alt yapı antrenörleri Mavişe Kızıl, Yusuf Arslaner ve Ali Altuntaş, basketbol antrenörü Barış Keçeci ile kort tenisi antrenörü Sema Ağdemir katıldı.
Yıldırım, Artvinspor 'un kentin en köklü spor kulüplerinden başında geldiğini, 2010'dan itibaren çok sayıda branşla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.
Artvin'de sporu toplumun her kesimine sevdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Yıldırım, "Çocuklarımız ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olmak istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel