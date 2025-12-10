Haberler

Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım, alt yapı antrenörleriyle bir araya geldi

Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım, alt yapı antrenörleriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, kulüp bünyesindeki spor branşlarının antrenörleriyle bir araya gelerek, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla toplantı düzenledi.

Artvin spor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, kulüp bünyesinde faaliyet gösteren spor branşlarının antrenörleri ile toplantı yaptı.

Artvin Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya voleybol alt yapı antrenörleri Mavişe Kızıl, Yusuf Arslaner ve Ali Altuntaş, basketbol antrenörü Barış Keçeci ile kort tenisi antrenörü Sema Ağdemir katıldı.

Yıldırım, Artvinspor 'un kentin en köklü spor kulüplerinden başında geldiğini, 2010'dan itibaren çok sayıda branşla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Artvin'de sporu toplumun her kesimine sevdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Yıldırım, "Çocuklarımız ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
title