Artvin'de, Yusufeli Su Ürünleri Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Yusufeli Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulunun oluşturulması sonrasında program, faaliyet raporunun okunması ve ibrasıyla devam etti.

Kongrede kooperatifin yönetim kurulu başkanlığına Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci seçildi.

Demirci, yaptığı konuşmada, ilçenin kalkınması için kafes balıkçılığının önemli olduğunu söyledi.

Demirci, baraj gölünde yapılacak balıkçılıkla ilçenin ekonomik ve sosyal olarak daha da güçleneceğini vurguladı.

Kooperatif üyelerinden Bülent Polat da 2020 yılında kurulan kooperatifin faaliyetlerine daha aktif devam edeceğini belirterek, kongrenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.