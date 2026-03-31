Artvin'de 9 Nisan'da bal çalıştayı düzenlenecek

Artvin'de bal üretimi ve arıcılığın geliştirilmesi amacıyla bal çalıştayı organize edilecek.

Valilik himayesinde, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret Borsası ve Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, 9 Nisan Perşembe günü Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Artvin'in altın değeri bal" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, Artvin balının üretim kalitesinin artırılması, arıcılık sektörünün geliştirilmesi, markalaşma ve pazarlama süreçlerinin güçlendirilmesi gibi çeşitli konular ele alınacak."