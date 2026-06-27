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Tiran'da 'Arnavutluk satılık değildir' protestoları

Tiran'da 'Arnavutluk satılık değildir' protestoları
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Arnavutluk'ta Ivanka Trump ve Jared Kushner'la bağlantılı olduğu iddia edilen turizm projesine karşı 28 gündür süren gösteriler Tiran'da devam ediyor. Başbakan Rama iddiaları reddederken, özel savcılık soruşturma başlattı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.

Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 28. gününde çok sayıda kişi İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Çeşitli pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Daha sonra Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler, buradaki konuşmaların ardından Tiran sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" iddialarını reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Başbakan Edi Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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