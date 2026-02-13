Tüik: Ticari Süt İşletmeleri Aralık'ta 930 Bin 898 Ton İnek Sütü Topladı

(ANKARA) - TÜİK'in Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Aralık 2025 verilerine göre ticari süt işletmelerince 930 bin 898 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azaldı.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 0,5 azaldı, ayran ve kefir üretimi yüzde 14,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 10,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,6 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,3 azaldı.

Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri üretimi yüzde 1,3, ayran ve kefir üretimi yüzde 9,3, yoğurt üretimi yüzde 5,5, içme sütü üretimi yüzde 3,9, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 5,5 arttı.

Bir önceki ay 863 bin 651 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında yüzde 7,8 oranında artarak 930 bin 898 ton oldu. Bir önceki ay 135 bin 49 ton olan içme sütü üretimi Aralık ayında yüzde 3,4 oranında artarak 139 bin 645 ton olarak gerçekleşti.