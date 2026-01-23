Haberler

Kar yağışı üreticileri sevindiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kar yağışının tarımsal alanlara olumlu etkiler yapmasını beklediklerini belirtti. Geçen yıl kuruyan ağaçların kuraklığın etkisiyle zarar gördüğünü hatırlatan Altun, bu yıl yoğun kar yağışı ve bahar yağışları ile kuraklık etkilerinin azaltılabileceğine inandıklarını ifade etti.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsat Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, kentte etkili olan kar yağışının tarımsal alanlara etkisinin iyi olmasını beklediklerini söyledi.

Altun, gazetecilere, ???????geçen yıl kuruyan ağaçlarının kuraklıktan dolayı zarar gördüğünün tespit edildiğini söyledi.

Kar yağışlarının Arabanlı çiftçileri sevindirdiğini ve yağışlar dolayısıyla ağaçlarda kurumanın önüne geçilmesini beklediklerini dile getiren Altun, "Bu yıl etkili olan yoğun kar yağışı ile Mart ve Nisan aylarında da bahar yağışlarının gerçekleşmesi durumunda ilçemizde kuraklığın etkilerini en aza indirebileceğimizi umuyorum. Allah'ın izniyle, Araban Ziraat Odası olarak önümüzdeki hasat döneminde bunun sevincini çiftçilerimizle birlikte yaşıyacağız." dedi.

Altun, kar yağışlarının bu yıl ürün kalitesine de yansıyacağını, bu yılın rekoltelerinin bahar mevsimi yağışlarından sonra belirlenebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı