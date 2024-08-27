Antalya Valisi Hulusi Şahin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesini ziyaret etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesini ziyaret etti.

Şahin, ziyarette, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, odanın deniz turizmi danışmanı Hüsnü Çöllü, meclis başkanı Berna Küner Vanmannekes, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başer Topluışık ve Yönetim Kurulu üyesi Özgür Sert ile bir araya geldi.

Toplantıda, liman altyapısının geliştirilmesi, denizcilik eğitiminin yaygınlaştırılması ve uluslararası ticaretin artırılması konuları üzerinde duruldu.

Deniz turizmi ve oda faaliyetleri hakkında bilgi alan Şahin, sektörün karşılaştığı sorunları değerlendirerek, çözüm önerilerinde bulundu.

Şahin, deniz turizminde, Antalya'nın, Türkiye'nin önemli liman kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak, denizcilik sektörünün desteklenmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.???????