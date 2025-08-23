Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nem, Sahilleri Kalabalıklaştırdı

Antalya'da hava sıcaklığı 31 dereceye ulaşırken nem oranı yüzde 76 oldu. Sıcak havadan bunalanlar, sahillerde denize girip serinlemeye çalıştılar.

Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava ve deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girip, serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
