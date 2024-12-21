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Antalya'yı şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi: 236 kişi mahsur kaldı, antik kenti su bastı

Antalya'yı şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi: 236 kişi mahsur kaldı, antik kenti su bastı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkisini arttıran sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkilerken; AFAD, mahsur kalan 236 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Öte yandan yağışlar antik kenti sular altında bıraktı.

Antalya'da etkili olan sağanak yağış Manavgat ilçesini olumsuz etkiledi. Side Antik Kenti'ni suyla doldururken, birçok ev ve iş yeri de su baskınına uğradı. D400 yolunda meydana gelen su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.

ANTİK KENT SUYLA DOLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yağış, tarihi Side Antik Kenti'ni de olumsuz etkiledi. Tyche Tapınağı başta olmak üzere antik kentteki tarihi yapıların bulunduğu bölüm, yağmur sularıyla doldu. Yağmurun durması ve güneşin açmasıyla da antik kent içindeki anıtsal çeşmenin üzerinde gökkuşağı oluştuğu görüldü.

EV VE İŞ YERLERİ SUYLA DOLDU

Manavgat'ta öğleden sonra başlayıp, 2 saat devam eden şiddetli yağışla birçok mahallede ev ve iş yerlerini su bastı. Sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar ilerleyemedi. Çakal Deresi mevkisinde su birikmesi sebebiyle D400 yolu Antalya istikametinde ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlar trafik ekipleri tarafından Side'ye yönlendirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD yaptığı açıklamayla 236 kişinin yağışlar nedeniyle mahsur kaldığını belirterek; "Yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kg yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

ALANYA'DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Alanya ilçesinde ise aşırı yağış nedeniyle yollarda biriken su özellikle Konaklı ve Payallar mahallelerinde araç trafiğini durma noktasına getirdi. Çeşitli bölgelerde araçların su birikintisinde mahsur kaldığı görüldü. Sürücüler yol üzerindeki su birikintileri nedeniyle araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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