Antalya'da Uygunsuz Koşullarda Taşınan 700 Kilogram Peynir İmha Edildi

Antalya'da Uygunsuz Koşullarda Taşınan 700 Kilogram Peynir İmha Edildi
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Antalya'da, şehirler arası otobüsle taşınan 700 kilogram peynir, uygun sıcaklıkta taşınmadığı için imha edildi. Zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri, yapılan denetimlerde soğuk zincir gerektiren gıdaların sağlıksız koşullarda nakledildiğini belirledi.

Antalya'da uygun koşullar sağlanmadan şehirler arası otobüsle taşınan 700 kilogram peynir ele geçirilerek, imha edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Şehirlerarası Otobüs Terminali güvenlik görevlileri, yolcu indirme peronlarında gerçekleştirdikleri denetim sırasında bir otobüs firması tarafından indirilen sekiz koli ve dört çuvalı kontrol etti.

Kolilerde, soğuk zincirle taşınması gereken 400 kilogram dil peyniri, çuvalların içinde ise bidonlara doldurulmuş 300 kilogram tulum peyniri tespit etti.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vererek, çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, peynirlerin uygun sıcaklıkta taşınmadığı, gıdaların sağlıksız koşullarda nakledildiği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirlendi.

İlgili kanun kapsamında peynir tebliğine aykırılık nedeniyle tutanak tutularak, taşıyıcı firmaya idari ceza uygulandı.

Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, ekiplerin ürünün uygunsuz sıcaklıkta olması nedeniyle imhasına karar verdiğini, bunun üzerine 700 kilogram peynirin belediyenin atık yönetimi çöp aracıyla imha edildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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