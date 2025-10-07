Haberler

Antalya'da Turizm Sektörüne Yönelik Gözaltılar

Antalya'da turizm sektörünün önde gelen isimleri, mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler arasında otel sahipleri ve yöneticiler bulunuyor.

ANTALYA'da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Serik'te çok sayıda otelin sahibi olan oteller grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer'de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte otellerde görevli 4 yöneticinin de ifadeleri alınmak üzere İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

KARA PARA DOSYASINDA YENİ GÖZALTILAR

Ayrı yürütülen kara para aklama soruşturmasında ise uluslararası tur operatörü N.K. ile kız kardeşi E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul'a götürülerek mali şube ekiplerince sorgulandığı, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü belirtildi.

Turizm yatırımları ve sağladıkları istihdamla sektörde öne çıkan isimlerin peş peşe gözaltına alınması, Antalya turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
