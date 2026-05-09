Antalya'da tefecilik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında belirlenen iş yeri ve ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.