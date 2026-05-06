Antalya'da firma deposunda yangın

Aksu ilçesindeki geri dönüşüm malzemeleri üreten depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ciddi maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinden sentetik çim ve izolasyon üretimi yapılan depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, alevler deponun yanında bulunan çalılık alana ve seraya da sıçradı. Bu sırada seranın sahipleri küreklerle alevlerin üzerine toprak atarak müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri depo içerisine ve dışarıdaki alevlere müdahale ederken, iş makinesiyle de yanıcı malzemeler alevlerden uzaklaştırıldı. Yoğun duman nedeniyle yangına müdahale eden itfaiye erleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın nedeniyle depo, sera ve depo içerisindeki bir araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın yerine gelen Aksu Belediye Başkanvekili Mehmet Alptekin, "Burası geri dönüşüm ürünlerinin kullanıldığı bir iş yeri. Yangına itfaiye ve belediye ekiplerimiz hızla müdahale etti. Milyonlarca liralık maddi hasarımız var ama çok şükür can kaybı yaşanmadı. Belediye olarak esnafımızın yanında olacağız" dedi.

