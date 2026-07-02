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Annesinden öğrendiği turşu yapmayı mesleğe dönüştürdü

Annesinden öğrendiği turşu yapmayı mesleğe dönüştürdü
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Ankara Çubuk'ta Esma Ateş, annesi ve anneannesinden öğrendiği turşu yapımını mesleğe dönüştürerek 30 çeşit turşu üretiyor, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde annesi ve anneannesinden öğrendiği turşu yapımını mesleğe dönüştüren Esma Ateş, kurduğu birbirinden farklı turşularla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Çubuk Et ve Yöresel Ürünler Pazarında açtığı turşu evinde üretim yapan 4 çocuk annesi Esma Ateş, her mevsime uygun yaklaşık 30 çeşit turşu hazırladığını, pancarın olgunlaşmasıyla birlikte ise pancar turşusu mesaisine başladıklarını söyledi.

Ateş, pancar turşusunun haşlanarak ve çiğden olmak üzere iki farklı yöntemle kurulduğunu belirterek, çiğden yapılan turşunun daha çıtır, haşlanarak hazırlananın ise daha yumuşak bir lezzete sahip olduğunu ifade etti.

Turşuculuğun aile mesleği olduğunu anlatan Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde turşu yaparken turşucu olduk. Turşu yapmayı anneannemden ve annemden öğrendim. Ailem üç kuşaktır bu işi yapıyor. Pancar çıkar çıkmaz taze taze kuruyoruz. Pancar, limon, sarımsak, tuz, sirke ve acı biber kullanıyoruz. Pancarları yıkayıp soyduktan sonra küp küp doğruyoruz. Kavanoza yerleştirip üzerini geçecek kadar su ekliyor, ağzını sıkıca kapatıyoruz. Güneş görmeyen serin bir ortamda 10-15 gün beklettikten sonra turşumuz hazır hale geliyor."

Pancar turşusunun özellikle kansızlığa iyi geldiğinin bilindiğini ifade eden Ateş, bu nedenle ürünün yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

İki yıldır kurduğu turşuları satışa sunarak gelir elde ettiğini dile getiren Ateş, boş vakitlerini üretim yaparak değerlendirdiğini belirtti.

İyi bir turşunun kaliteli malzeme ve doğru ölçülerle yapıldığını vurgulayan Ateş, "Malzeme ne kadar kaliteli olursa ortaya çıkan turşu da o kadar güzel olur. Tuzun, sirkenin ve saklama koşullarının dengesi çok önemli. Küçük bir ölçü hatası bile lezzeti etkiliyor. İyi turşu yapmak için önce bu işi sevmek gerekiyor." diye konuştu.

Yaklaşan Çubuk Kültür ve Turşu Festivali için hazırlıklara da başladıklarını belirten Ateş, "Festival için de birbirinden lezzetli turşular kuruyoruz. Bu lezzeti tatmak isteyen herkesi Çubuk'a bekliyoruz." dedi.

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Selma Gevrek ise, zaman zaman kendisinin de iş yerine gelerek turşu kurarak yardım ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
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