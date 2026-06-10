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Ankara'da kumar oynatılan iş yerlerine operasyon: 11 şüpheli yakalandı

Ankara'da kumar oynatılan iş yerlerine operasyon: 11 şüpheli yakalandı
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Ankara'da kumar oynatıldığı belirlenen 4 iş yerine düzenlenen operasyonda 11 kişi suçüstü yakalandı. Aramalarda tabanca, altın, para ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

ANKARA'da kumar oynatıldığı belirlenen 4 iş yerine düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kumar oynatarak haksız kazanç elde eden 4 kumarhanede 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda, iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 15 çeyrek altın, 197 bin 400 TL, 5 bin dolar ve çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Yakalanan kişilerden birinin 4 yıldır arandığı belirlenirken, iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla izlendiği ve dışarıda gözcü bulundurulduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı, kumar oynayan kişilere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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