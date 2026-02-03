Özgür Özel Deprem Şehitliği'ni Ziyaret Edecek

09.30 - 10.30 - 13.30 - 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kapıçam Deprem Şehitliği'ni ziyaret edecek. Sivil toplum kuruluşları başkanları ile toplantıda bir araya gelecek olan Özel, haftalık grup toplantısını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenleyecek. Özel, Şekeroba Mahallesi'nde depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KAHRAMANMARAŞ)

10.00 - " Aziz İhsan Aktaş" davası 5. gününde Silivri'de devam edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarına ilişkin federasyon genel merkezinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.45 - 12.45 - TBMM'de MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Emek Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.20 - 15.30 - 17.15 -18.15 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a yapacağı resmi ziyaret kapsamında Yemame Sarayı'nda düzenlenecek resmi karşılama törenine katılacak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşecek, heyetler arası görüşmeye ve onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - RİYAD)

15.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

