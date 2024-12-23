Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
AK Parti'de tüm gözlerin çevrildiği isim 2. sırada
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler

Amasya Üniversitesi'nde Girişimcilik Destek Programı Eğitimi Düzenlendi

Amasya Üniversitesi'nde Girişimcilik Destek Programı Eğitimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Eğitimi'nde, katılımcılara proje hazırlama, iş fikri oluşturma ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi.

Amasya Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen "KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Eğitimi" yapıldı.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yurtçu ve Öğr. Gör. Bahadır Özen tarafından verildi.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, üniversite olarak eğitim çalışmalarına, kamu üniversite iş birliğinde devam ettiklerini söyledi.

Eğitimde, katılımcılara proje hazırlama, iş fikri oluşturma, proje yazımı ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
img

Kamuya KPSS'siz çok sayıda personel alınacak
img

Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
img

Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
İstanbul için uykuları kaçıracak 'büyük kıyamet' uyarısı
İstanbul için uykuları kaçıracak "büyük kıyamet" uyarısı
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Son Dakika Haberleri

Can Borcu nerede çekiliyor? Can Borcu konusu ne? Hatayspor Adana Demirspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Borcu gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Can Borcu karakterleri kim? Amedspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Borcu oyuncuları kim? Can Borcu CANLI izle! Can Borcu 1. bölüm HD ATV canlı izleme linki! 23 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.