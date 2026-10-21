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Amasya Göynücek'te liseli öğrenciler dostluk ve kardeşlik futbol maçında buluştu

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Amasya Göynücek'te liseli öğrenciler dostluk ve kardeşlik futbol maçında buluştu
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Göynücek İlçe Müftülüğüne bağlı koordinatörlük ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İmam Hatip Lisesi ile Çok Programlı Lisesi öğrencileri arasında dostluk ve kardeşlik futbol maçı düzenledi. Etkinlikte birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi amaçlandı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde gençlik ve dostluk futbol maçı yapıldı.

Göynücek İlçe Müftülüğüne bağlı Manevi Danışmanlık ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile beraber İmam Hatip Lisesi ile Çok Programlı Lisesi öğrencileri arasında dostluk ve kardeşlik futbol maçı düzenlendi.

Gerçekleştirilen futbol maçında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amaçlandı.

Manevi Danışmanlık ve Gençlik Koordinatörü Hüseyin Yağız, "Gençlerimizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve centilmenlik ruhuyla bir araya geldiği bu güzel etkinlikte, sporun birleştirici gücü bir kez daha hissedildi. Katılım sağlayan öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimizin başarılarının daim olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: AA
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