Amanos Dağları'nda Yıpranan Türk Bayrağı Değiştirildi
Hatay'da Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 2 bin 240 metrede bulunan Mığır Tepesi'nde yıpranan Türk bayrağını değiştirdi. Dağcılar, yeni bayrağı göndere çekerken İstiklal Marşı da okudu.
Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.
Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 kulüp üyesinin yanı sıra toplam 16 kişilik dağcı grubu, Amanos Dağları'nda 2 bin 240 metrede bulunan Mığır Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.
Yaklaşık 7 saat süren tırmanışın ardından grup üyeleri, tepede bulunan ve yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.
Dağcılar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yenilenen bayrağı göndere çekti.