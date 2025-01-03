Amanos Dağları'nda Yıpranan Türk Bayrağı Değiştirildi

Hatay'da bir grup dağcı, Amanos Dağları'nın zirvesindeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

Dağ Aslanları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 kulüp üyesinin yanı sıra toplam 16 kişilik dağcı grubu, Amanos Dağları'nda 2 bin 240 metrede bulunan Mığır Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 7 saat süren tırmanışın ardından grup üyeleri, tepede bulunan ve yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

Dağcılar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yenilenen bayrağı göndere çekti.