Haberler

Alp Dağları'nın İncisi: Lauterbrunnen Vadisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre’nin Bern kantonunda bulunan Lauterbrunnen Vadisi, doğal güzellikleri, şelaleleri ve huzur dolu manzarasıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Alp Dağları'nın çevrelediği bu kasaba, birçok doğa sporu için de önemli bir merkez konumunda.

ELİF SOMUNCU/MUHAMMED ENES YILDIRIM - İsviçre'nin Bern kantonunda, Alp Dağları'nın kalbinde yer alan Lauterbrunnen, doğal güzellikleri ve şelaleleriyle turistlerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

"Kükreyen Şelaleler Vadisi" olarak da bilinen Lauterbrunnen'deki kasaba, Wengen, Mürren, Gimmelwald, Stechelberg ve Isenfluh köylerinden oluşuyor.

Alp Dağları'yla çevrili yemyeşil tepelerin arasında yer alan vadi, ülkenin 72 şelalesine ev sahipliği yapıyor. Huzur dolu doğasıyla dikkati çeken vadi, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Kasaba, güney ve güneybatı yönüne doğru uzanan, 8 kilometrelik Lauterbrunnen Duvarı'yla buluşan bir vadinin dibinde konumlanıyor.

Lauterbrunnen, aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek şelalelerinden Staubbach'le de biliniyor.

"Toz Deresi Şelalesi" olarak da anılan Staubbach, Weisse Deresi'nin kayalık uçurumlarından dökülüyor.

Su, vadi seviyesine ulaşmadan önce neredeyse sis bulutuna dönüşerek etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Vadide ayrıca Mürrenbach ile Trümmelbach Şelalesi de bulunuyor.

Doğa sporları tutkunlarının uğrak noktalarından Lauterbrunnen Vadisi, kanatlı tulum uçuşu olarak bilinen spor türü için dünyaca bilinen bir merkez konumunda yer alıyor. Vadide bu spor için 13 yasal atlama noktası bulunuyor.

Dört mevsim boyunca farklı güzellikler sunarak ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olma özelliğini sürdüren kasaba, tarihi dokusu korunmuş mimarisiyle ziyaretçilerini adeta masal dünyasına götürüyor.

Kasabada bunların yanı sıra hediyelik eşya dükkanları, restoranlar ve kafeler de turistlerce yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.