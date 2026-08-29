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Alihan Kuriş Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 81'e Yükseldi

Alihan Kuriş Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 81'e Yükseldi
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Ankara'da yürütülen 'Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasında 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 81 şüpheli tutuklandı. Örgütle bağlantılı 50 şirket ve 4 derneğe el konulurken, 50 şirkete kayyum atandı. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve organize suçla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

(ANKARA) -"Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında bugüne kadar tutuklu sayısı 81'e yükselirken, örgütle bağlantılı 50 şirket ile 4 derneğe el konuldu, 50 şirkete ise kayyum atandı.

Edinilen bilgiye göre, "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturması kapsamında bugüne kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 81 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında gözalatın alınan 2 şüphelinin kolluktaki işlemleri devam ederken, 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulurken, 50 şirkete de kayyum atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın "suç örgütünün yapılanmasının, mali kaynaklarının, para hareketlerinin, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının ve bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik olarak titizlikle sürdürüldüğü" belirtilerek, organize suç yapılarıyla ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle mücadele, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA
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