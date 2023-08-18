Albüm: İtalya'nın Siena Kentinde Düzenlenen At Yarışı İlginç Görüntülere Sahne Oldu

SİENA, 18 Ağustos (Xinhua) -- 1656 yılından bu yana yılda iki kez düzenlenen tarihi at yarışını izlemek için Çarşamba günü birçok kişi İtalya'nın Siena kentine akın etti.

SİENA, 18 Ağustos (Xinhua) -- 1656 yılından bu yana yılda iki kez düzenlenen tarihi at yarışını izlemek için Çarşamba günü birçok kişi İtalya'nın Siena kentine akın etti. İtalyanca adı "Palio di Siena" olan at yarışı ilginç görüntülere sahne oldu.