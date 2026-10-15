Albüm: Çinli şirket, Güney Afrika'daki çimento fabrikasında yeşil dönüşüme hız verdi

Albüm: Çinli şirket, Güney Afrika'daki çimento fabrikasında yeşil dönüşüme hız verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DURBAN, 15 Ekim (Xinhua) -- Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Simuma Çimento Fabrikası modernizasyon çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor.
DURBAN, 15 Ekim (Xinhua) -- Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Simuma Çimento Fabrikası modernizasyon çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor.
Çinli Huaxin Yapı Malzemeleri Grubu Limited Şirketi tarafından Aralık 2023'te satın alınan fabrikada eskiyen ekipmanlar yenilenirken atık ısı elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve dizel yakıtlı maden kamyonlarının yerini elektrikli kamyonlar alıyor.
Öte yandan yerel çalışanlar, Çinli meslektaşlarıyla yürütülen eğitimler ve uygulamalı çalışmalar sayesinde teknik becerilerini geliştiriyor.