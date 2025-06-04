Akyurt'ta ÇEDES Projesi Kapsamında Öğrencilere Değerler Odaklı Etkinlik Düzenlendi

Akyurt'ta ÇEDES Projesi Kapsamında Öğrencilere Değerler Odaklı Etkinlik Düzenlendi
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Akyurt'ta yürütülen ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 78 öğrenci, sosyal ve sportif aktivitelerle kültürel değerlerle buluşma fırsatı buldu.

Akyurt'ta ÇEDES Projesi Kapsamında Öğrencilere Yönelik Değerler Odaklı Etkinlik Programı Düzenlendi

Akyurt'ta, Akyurt Müftülüğü ile Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında, öğrencilere yönelik kapsamlı bir etkinlik programı Seyyit Burhanettin Cami Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlendi.

Proje etkinliğine, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Akyurt İmam Hatip Ortaokulu ve TOKİ Ortaokulundan toplam 78 öğrenci katıldı.

Öğleye kadar süren etkinlikler; kahvaltı, Akyurt İlçe Vaizi Serkan Ağa'nın öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbet, semazen gösterisi, okçuluk, masa tenisi, çadır kurma, halat çekme, hava hokeyi, kahoot bilgi yarışması ve ödül töreni gibi çeşitli sosyal ve sportif faaliyetleri kapsadı. Bu sayede öğrenciler hem eğlenme hem de manevi ve kültürel değerlerle buluşma imkanı buldu.

Programa, Akyurt İlçe Vaizi Serkan Ağa, Din Hizmetleri Uzmanı Ebubekir Özdemir, Şeref Çalı ve Emre Akkaya da katılarak öğrencilere destek verdi.

Yetkililer,ÇEDES projesiyle öğrencilere milli, manevi ve kültürel değerlerin kazandırılmasının yanı sıra sosyal dayanışma ve iş birliği duygularının pekiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Etkinlik sonunda öğrenciler hem yeni bilgiler edindiklerini hem de unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Emre Akkaya - Güncel
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