Akyazı'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Güzlek Mahallesi Güzlek Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 HH 797 plakalı otomobil ile Mehmet Yalçın yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü yola savrulurken, ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Yalçın'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.