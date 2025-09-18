Akşehir Tarım ve Hayvancılık Fuarı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

2. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akşehir Takkasızlar Konağı'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkan Vekili Cevat Nuri Bozoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa ile ilçe protokolü katıldı.

Yiğit, Akşehir'de bütün kurumların koordineli çalışarak çok güzel bir fuar düzenlediklerini söyledi.

Önemli olan Akşehir'in ürünlerini ve tarımını tanıtmak olduğunu belirten Yiğit, "Fuarlarla ilçe ekonomisine katkı sağladık. Fuarların zamanlamasını iyi ayarlamak gerekiyor. 27-30 Ağustos 2026'da düzenleyeceğimiz yeni fuar için çalışmalarımızı da başlattık." diye konuştu.

Toplantı, yapılan sunumların ardından sona erdi.