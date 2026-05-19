Akıncılar Belediye Başkanı Moğol Heyetini Ağırladı
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Akıncılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu ile Moğolistan Cumhurbaşkanlığı medya ekibi üyeleri, Belediye Başkanı Murat Sevinç'i makamında ziyaret etti.
Belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında heyete bilgi verildi.
Belediye Başkanı Sevinç, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişerek devam etmesi temennisinde bulundu.