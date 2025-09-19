Haberler

Akçaabat'taki Alışveriş Merkezinde 15 Saat Süren Yangın

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satan bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangın, 15 saatlik bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan ve 15 saat sonra söndürülen yangının neden olduğu hasar görüntülendi.

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki hırdavat ve yapı malzemeleri satılan alışveriş merkezinin depo kısmında, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle 15 saat sonra söndürüldü. 6 bin 500 metrekarelik 6 katlı alışveriş merkezinin büyük bir kısmı yanarken, oluşan hasar görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı'nca çok yönlü soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
