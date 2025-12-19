Haberler

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim lise öğrencileriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kariyer Günleri etkinliğinde İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi öğrencilerine tecrübelerini aktararak, gençlerin sportif, kültürel ve sosyal açıdan gelişimlerine destek olma sözü verdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Kariyer Günleri" etkinliğinde İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekim'in etkinlikte tecrübelerini paylaşıp tavsiyelerde bulunduğu belirtildi.

Gençlere yönelik çok sayıda proje ve yatırımı hayata geçirdiklerini dile getiren Ekim, "Spor tesislerinden kültür ve sanat merkezlerine, eğitim desteklerinden gençlik projelerine kadar her alanda sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki bu şehrin yarını sizlersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim, gençlerin sadece akademik değil sportif, kültürel ve sosyal anlamda da güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel


