AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Elazığ'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Çok daha yaşanabilir, müreffeh, kardeşlik ruhunun hakim olduğu ortamların teşekkülü için de uğraşıyoruz. Onun için ' Türkiye Yüzyılı' dedik, onun için 'Terörsüz Türkiye' dedik. Onun için kardeşlik daha da derinleşsin, kökleşsin, çok daha kalıcı olsun istiyoruz." dedi.

" Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Elazığ'a gelen Yavuz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, il il, ilçe ilçe dolaşarak hem teşkilat mensuplarıyla hem de vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalar sonucu Türkiye'de birçok olmaz denilen iş oldu, birçok pranga kopartıldı, zincirler yerinden sökülüp atıldı. Yapacağımız çok daha fazla işin olduğunu özellikle Cumhuriyet Halk Partisine bakarak anlıyoruz. Hakikaten bir Cumhuriyet Halk Partisi resmi ortaya çıktı. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır partiler. Partiler olmasa demokrasilerden bahsedemezsiniz ama Cumhuriyet Halk Partisini kastederek söylüyorum, parti olmayınca hakikaten bir takım handikaplar da peşinden geliyor. Mahkemeler karar veriyor ama Cumhuriyet Halk Partisi 'Ben onu tanımam' diyor. Birtakım isimler görevlendiriliyor ama Cumhuriyet Halk Partisi 'Asla onu binaya sokmam' diyor. 'Hukuk devleti, hukuk devleti' derken bir anda hukukun karşısına dikilmeye başlıyor ve maalesef Türkiye'de yeniden o krizli, kaoslu, kargaşalı günler adeta geri gelsin isteniyor. Daha yeni İzmir'de bir polis merkezi taranıyor ve iki polisimiz şehit oluyor. Türkiye'yi bu kadar germenin, bu kadar tahrik etmenin, manipüle etmenin anlamı yok. Çok daha yaşanabilir, müreffeh, kardeşlik ruhunun hakim olduğu ortamların teşekkülü için de uğraşıyoruz. Onun için ' Türkiye Yüzyılı' dedik, onun için 'Terörsüz Türkiye' dedik. Onun için kardeşlik daha da derinleşsin, kökleşsin, çok daha kalıcı olsun istiyoruz. Bu anlamda da yollardayız ve onun için uğraş veriyoruz."

Yavuz, Türkiye'nin bugüne kadar birçok badireler atlattığına işaret etti.

"Çok büyük enerjimiz iç mücadelelerle geçmiş. Hatırlayın, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreçleri, 15 Temmuz darbe girişimi, terör, FETÖ... S-400 aldığımız günlerde yaptırımlarla karşılaşmışız. Hatırlayın. 'Üçüncü köprü yapılmasın' demişler. 'S-400 almayın' diyenler acaba Türkiye'nin nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalmasını istiyorlardı?" ifadesini kullanan Yavuz, şunları kaydetti:

"CHP gibi bir iktidar Türkiye'ye gelip yeniden krizli, kaoslu, kargaşalı günler söz konusu olmasın diye, Türkiye hukuk devleti olma yolundan vazgeçirilmesin diye, yeniden darbelerin, krizlerin, kaosların, kargaşaların ve birtakım manipülasyonların, dezenformasyonların içinde ne yaptığını bilmeyen bir Türkiye resmi ortaya çıkmasın diye AK Parti olarak daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için yollardayız."

Türkiye'nin önünün çok aydınlık olduğunu vurgulayan Yavuz, ülkenin tüm sorunlardan sıyrılıp yeni ufuklara doğru yolculuğunun devam ettiğini belirtti.

Ali İhsan Yavuz, "Artık savunma sanayisinde dünyanın en iyisi olduğumuzu söylemek istiyorum. Artık bizim de KAAN'ımız, savaş uçağımız, nükleer santralimiz var. Çok dahası olacak, çok daha iyisi olacak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider başımızda ve böyle güzel teşkilatlarla birlikte yol alıyoruz. Milletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çalışmalara güç vereceğinden eminiz, bunu ümit ediyoruz." diye konuştu.