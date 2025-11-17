AJet, Yeni Boeing 737-8 MAX Uçakları ile Filosunu Genişletti

FİLO genişletme çalışmalarını sürdüren AJet, fabrika çıkışlı TC-OHR ve TC-OHS tescilli Boeing 737-8 MAX uçakları filoya katıldı.

Filoya katılan uçakların teslimi için, AJet yöneticilerinin katılımıyla Boeing'in ABD'nin Seattle kentinde bulunan üretim merkezinde tören düzenlendi. 12 Kasım tarihinde AJet'in TC-OHR tescilli 9. uçağı İstanbul'a gelirken, 14 Kasım tarihinde ise TC-OHS tescilli 10. uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. ABD'den 13 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelen uçaklar hangara alındı. Standardizasyon ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Miligram adı verilen koltukların montaj sürecinin tamamlanmasının ardından uçaklar kısa sürede tarifeli seferlere başlayacak.

2026 yılında AJet filosuna katılacak 37 Boeing 737-MAX uçak ile birlikte, önümüzdeki yıl filonun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.