Airbus, Tianjin'de Yeni A320 Son Montaj Hattı Açtı

TİANJİN, 22 Ekim (Xinhua) -- Airbus, Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de A320 ailesi uçaklara yönelik yeni Son Montaj Hattı'nı çarşamba günü hizmete açtı. Söz konusu hat, hem Çin'de hem de Asya'da bu türden ikinci hat olma özelliği taşıyor.

A320 ailesinin Çin'deki son montaj kapasitesini iki katına çıkarması beklenen yeni tesisle, Airbus'ın ülkenin gelişen sivil havacılık pazarına, dirençli tedarik zincirine ve elverişli iş ortamına olan güvenini ortaya koyduğu belirtildi.

Airbus CEO'su Guillaume Faury, Son Montaj Hattı aracılığıyla gövde bölümleri ve kanatlar gibi büyük bileşenler kullanılarak montajı gerçekleştirilen A320 uçaklarının boyama ve test işlemlerinin ardından Çin ve diğer ülkelerdeki müşterilere teslim edileceğini söyledi.

İlk uçağın montajı için hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Faury, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Tianjin'in ikinci hattının küresel üretim sistemimize eklenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bize 2027 yılında ayda 75 adet A320 ailesi uçak montajı planımızı gerçekleştirmek için gerekli esneklik ve kapasiteyi sağlıyor" dedi.

Airbus'ın A320 üretim ağı bugüne kadar 4'ü Almanya'da, 2'si Fransa'da, 2'si ABD'de ve 2'si Çin'de olmak üzere 10 Son Montaj Hattı'na ulaşmış durumda. Tianjin'deki montaj kapasitesinin, şirketin küresel toplamının yüzde 20'sini oluşturması bekleniyor.