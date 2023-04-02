Ailesinden 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden öğretmenin kripto borsasında para kaybettiği ortaya çıktı
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Elazığ'da aktif olarak görev yapan öğretmen Hüseyin Fırat'ın ailesinden 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre Fırat, kripto borsasında para kaybettikten sonra borç istemek için gittiği evde ailesi ile kavga etti. Kavganın ardından Fırat, aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.
Elazığ'da 31 Mart'ta meydana gelen olayda doğal gaz kaçağı ihbarı sonrası adrese giden ekipler, 6 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Casız bedenlerde, saçma izlerine rastlandı.
Ölen kişilerin Hüseyin Fırat (30), babası Cumali (79), annesi Zeynep (69), ağabeyleri Yusuf (40) ve Mesut (38) ile ablası Remziye Fırat (50) olduğu belirlendi. Cenazeler, asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
Çalışma başlatan polis, Hüseyin Fırat'ın aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini tespit etti.
Öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ettiği, ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.