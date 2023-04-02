Ailesinden 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden öğretmenin kripto borsasında para kaybettiği ortaya çıktı

Elazığ'da aktif olarak görev yapan öğretmen Hüseyin Fırat'ın ailesinden 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre Fırat, kripto borsasında para kaybettikten sonra borç istemek için gittiği evde ailesi ile kavga etti. Kavganın ardından Fırat, aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.