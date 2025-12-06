Ahmet Davutoğlu:  Çürüme Kumara Meşruiyet Vererek Değil, Kararlı Bir Mücadeleyle Durur

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bahisin ve kumarın 'yasalı' olmaz. Devlet gençleri korumak yerine vergi almak için kumara sarılıyorsa, sorun yasadışı değil; ahlaki iflastır" dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, "Bahisin ve kumarın 'yasalı' olmaz! Devlet gençleri korumak yerine vergi almak için kumara sarılıyorsa, sorun yasadışı değil; ahlaki iflastır. Bu düzeni Gelecek iktidarında sonlandıracağız. Çürüme kumara meşruiyet vererek değil, kararlı bir mücadeleyle durur! Ahlak satılık değildir…" ifadesini kullandı.