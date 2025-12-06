Haberler

Ahmet Davutoğlu:  Çürüme Kumara Meşruiyet Vererek Değil, Kararlı Bir Mücadeleyle Durur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yasa dışı bahis ve kumara karşı devletin yaklaşımını eleştirdi. Davutoğlu, kumarın yasal olamayacağını ve devletin gençleri koruması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bahisin ve kumarın 'yasalı' olmaz. Devlet gençleri korumak yerine vergi almak için kumara sarılıyorsa, sorun yasadışı değil; ahlaki iflastır" dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, "Bahisin ve kumarın 'yasalı' olmaz! Devlet gençleri korumak yerine vergi almak için kumara sarılıyorsa, sorun yasadışı değil; ahlaki iflastır. Bu düzeni Gelecek iktidarında sonlandıracağız. Çürüme kumara meşruiyet vererek değil, kararlı bir mücadeleyle durur! Ahlak satılık değildir…" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
