Afyonkarahisar'da Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Açıldı

Afyonkarahisar'da "Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, fuar açılışı sırasında yaptığı konuşmada, Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda birbiriyle bağlantılı üç ayrı sektörün yer aldığını söyledi.

Bu sektörlerin ülke ve dünya pazarı açısından çok kritik ve stratejik olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar, bu üç sektörde öncü ve lider konumda. Bu ivmeyi de daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. İnşallah, belirli bir aradan sonra gerçekleşen fuarımız, 5 gün boyunca çok güçlü iş birliklerine, iyi koordinasyonlara, yurt dışındaki bağlantılar ile üretim ve tedarik zincirlerinin güçlenmesine ve inovatif fikirlerin ve yeni teknolojilerin de geleneksel üretimle bir arada sürdürülebilir olmasına vesile olur."

Yapılan konuşmaların ardından Vali Yiğitbaşı ve ilçe protokolü fuarın açılışını yaparak stantları gezdi.