Adıyaman'da tütün üretim tesislerinde yangın
Besni ilçesindeki tütün üretim ve paketleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tütün üretim ve paketleme tesisinde yangın çıktı.

Besni Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tütün üretim ve paketleme tesisinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Tesisin bahçesindeki paketleme kolilerinin alev aldığını gören çalışanlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangına müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çalışanlar da hortumlarla müdahale etti. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
