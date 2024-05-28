Adıyaman'da Biçerdöverler Tarlalara Girdi, Hasat Başladı

Biçerdöverlerin arpa tarlalarına girdiği Adıyaman'da hasat başladı

Sonbahar yağışlarıyla rekoltesi yükselen ürünler çiftçinin yüzünü güldürüyor

ADIYAMAN - Yağmur yağışlarının sonbaharda da etkili olduğu Adıyaman'da hububat hasadı başlarken, rekolte bu yıl çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Mart ve Nisan aylarında ki yağmur yağışı diğer ürünler de olduğu gibi hububatta da verim arttı. Mayıs ayında da etkisini sürdüren yağmur nedeniyle hasatlar bu yıl yaklaşık 2 hafta geç başladı. Biçerdöverler, arpa tarlalarına girdi. Çiftçinin bir yıllık alın teri olan ürünler hasat ediliyor. Yapılan ilk hasatlarda verimin gecen yıla oranla yüzde 20 ile 30 arasında arttığı belirtiliyor.

Adıyaman'ın önemli bir tarım potansiyeline sahip bir il olduğunu vurgulayan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Adıyaman bölgenin ve ülkemizin önemli tarım potansiyeline sahip illerinden bir tanesidir. Ürün desenimiz çok çok fazla. En büyük ekiliş alanlarımız buğday ve arpadan oluşmaktadır. Yaklaşık 570 bin dekar buğday, 570 bin dekar arpa ile en büyük ekiliş alanımız bu iki üründen meydana gelmektedir. Gecen yıl yaklaşık her birinden 210 bin ton üretim elde ettik. Bu sene özellikle yağışların mevsime yayılması, ürünün hem çıkış dönemi, hem başağa kalkma dönemi, hem de sap doldurma döneminde düzenli bir yağış rejimi oldu. Bu da verimin artmasına sebep oldu. Yani özellikle kuru tarım alanlarımızda, sulu tarım alanlarımız gibi bir verim oluşmaya başladı. Biz bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 ila 30 oranında artan bir verim bekliyoruz" dedi.

Biçerdöver sahibi Sadi Yıldırım ise, bu yıl hasat sezonunu Adıyaman'da açtıklarını belirterek, daha sonrasında ise Kahramanmaraş ve Sivas illerinde çalışacaklarını söyledi.

Tarla sahibi Sabri Koyuncu ise, sula tarımın çok önemli olduğunu, bu yıl Mart ve Nisan aylarında yağan yağmur ile verimin arttığına dikkat çekti.