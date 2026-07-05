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Yürümekte zorlanan şüpheli, kapının camını kırdığı iş yerindeki imitasyon takıları çaldı

Yürümekte zorlanan şüpheli, kapının camını kırdığı iş yerindeki imitasyon takıları çaldı
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Adana'da yaşlı bir şüpheli, taşla kırdığı mağaza kapısından sürünerek girip altın görünümlü imitasyon takıları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da yaşlı erkek şüpheli, kapısının camını kırarak girdiği mağazadaki altın görünümlü imitasyon takıları çalıp kaçtı.

Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken, takıları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda takı satılan mağazada meydana geldi. Kimliği belirsiz yaşlı erkek şüpheli, mağazanın cam kapısının alt bölümünü taşla kırdı. Sürünerek mağazaya giren şüpheli, altın görünümlü çok sayıda imitasyon takıyı çaldıktan sonra girdiği yerden çıkıp kaçtı. Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken malzemeleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Takılarının çalındığını fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine, polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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