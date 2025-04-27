Adana'da Seyhan Nehri'nde Kano Keyfi

Seyhan Nehrinde kano keyfi

ADANA - Adana'da hafta sonu vatandaşlar Seyhan Nehrinde kano keyfi yapıyor.

Kent merkezini Yüreği ve Seyhan olarak ikiye bölen Seyhan Nehri hafta sonu da çeşitli etkinliklere sahne oldu. Güzelliği ile büyüleyen nehirde vatandaşlar kano keyfi yaptı. Dün yağan aşırı yağmurun ardından çıkan güneşle birlikte vatandaşlar nehre akın edip konu yapmanın keyfini çıkardı. Kano ile nehre açılan vatandaşlar güzel bir gün geçirdi.

Kano yapmaya gelen Nilay Ayan, Mustafa Akdeniz ve Ethem Dinibütün, güzel havanın tadını çıkararak bir haftanın stresini atıp huzur bulduklarını söyledi.