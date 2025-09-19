Haberler

Adana'da Market Depo Yangını

Adana'da Market Depo Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir market zincirine ait depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ADANA'da bir market zincirine ait depoda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bir market zincirine ait depoda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, DEAŞ'ın dış güvenlik sorumlusu Bassam'ı Suriye'de öldürdü

DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü! Operasyon bu kez ABD'den değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.