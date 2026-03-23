Geçen ay uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik 787 operasyon düzenlendi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonlarına dair bilgiler verdi. 81 ilde yapılan 787 operasyonda 6 bin 121 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl şubatta 81 ilde, 171 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1877 şüphelinin tutuklandığını, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum. Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
