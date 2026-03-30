Bakan Gürlek: Adalet hizmetlerinde 'Sıfır Atık' anlayışını yaygınlaştırıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sıfır Atık anlayışını adalet hizmetlerine entegre edeceklerini ve çevre dostu uygulamalarla tasarruf sağlayacaklarını açıkladı. e-Tebligat ve diğer dijital uygulamalar ile önemli miktarda tasarruf sağlandığı belirtildi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Adalet hizmetlerinde Sıfır Atık anlayışını yaygınlaştırarak, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturuyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık' seferberliği, bugün dünyanın en etkili çevre hareketlerinden biri haline gelmiştir. Sıfır Atık; temiz çevre bilinci ve atık dönüşümü alanında birçok ülkeye örnek olan güçlü bir modeldir. 'Ortak Evimiz Dünya' manifestosuyla iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir adımlar hayata geçirilmektedir. Kaynaklarımızı korumak ve israfı önlemek için bu vizyonu kararlılıkla destekliyoruz. Adalet hizmetlerinde de 'Sıfır Atık' anlayışını yaygınlaştırarak, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturuyoruz. e-Tebligat uygulamamız ile 224 bin 29 ağacın kesimi önlenmiş; 33 milyar 983 milyon TL tasarruf sağlanmıştır. SEGBİS uygulamamız ile 62 milyar 697 milyon TL tasarruf sağlanmıştır. e-Duruşma uygulamamız aracılığıyla 4 milyon 937 bin görüşme gerçekleştirilmiştir. İzmir, Tarsus ve Sincan'da hayata geçirilen Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde günlük 5 ton kapasiteyle geri dönüşüm sağlanmaktadır. Gelecek nesillere temiz bir çevreyi miras bırakmak için çevre dostu ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
