ABD Ticaret Bakanı Lutnick'in 2012'de Epstein'in ada davetine şaşırdığını söylediği öne sürüldü

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein tarafından 2012 yılında adasına davet edilmesi nedeniyle şaşırdığını söylediği ileri sürüldü.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Lutnick'in Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki kapalı oturumda Epstein'in özel adasına 2012'deki ziyaretine ilişkin ifadesinden detayları paylaştı.

Lutnick'in, 2012'de Karayipler'de ailesiyle tatildeyken Epstein'in özel adasına aldığı davet nedeniyle şaşırdığını, bölgede bulunduklarından Epstein'in asistanlarının nasıl haberdar olduklarını bilmediğini ve bu durumu tedirgin edici bulduğunu söylediği, 3 kez görüştüğü Epstein ile kişisel ya da profesyonel ilişkisinin olmadığını dile getirdiği bildirildi.

İsmi paylaşılmayan sözcü, panelde sorular bitene kadar yaklaşık 400'ünü yanıtlayan Lutnick'in, Epstein ile 3 kez görüşmesinin, ilişkilerinin olduğu anlamına gelmediğini savunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Lutnick'in, ailesiyle 2012'de Epstein'in Karayipler'deki adasına gittiğini itiraf etmesinden bu yana ikilinin bağlantılarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında son yayımlanan belgeler de Lutnick'in ayrıca Epstein ile 2014'e kadar birlikte iş yaptığını ve 2018'e kadar iletişimde olduğunu gösteriyor.

ABD Kongresindeki Demokratlar, dün, Epstein soruşturmasında ifade veren Ticaret Bakanı Lutnick'in, Epstein ile bağlantısı konusunda yalan söylediği gerekçesiyle "istifa etmesi" gerektiğini savunmuştu.